بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران: البوليساريو تعترف والمغرب يشهر ورقة الأدلة ﻿

في تصاعد للأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، أعلنت الخارجية المغربية أنها تتفهم ''حرج الجزائر،وحاجتها للتضامن مع حلفائها، حزب الله وإيران والبوليساريو، بعد إقدام السلطات الجزائرية على استدعاء السفير

"شوف تيفي"



في تصاعد للأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، أعلنت الخارجية المغربية أنها تتفهم "حرج الجزائر،وحاجتها للتضامن مع حلفائها، حزب الله وإيران والبوليساريو، بعد إقدام السلطات الجزائرية على استدعاء السفير المغربي"، فيما أقرت جبهة البوليساريو بوجود زيارات عديدة لبيروت، وأن سفارتها في إيران مغلقة بسبب تحركات المغرب الدبلوماسية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن وزارة الخارجية المغربية، أشارت إلى أنه ورغم الموقف الجزائري، فإن المملكة تظل متمسكة بالحفاظ على الروابط القوية مع الشعب الجزائري الشقيق، وستواصل العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وذلك في بيان صدر بعد استدعاء الجزائر، سفير المغرب لديها حسن عبد الخالق، احتجاجا على وزير الخارجية المغربي بمناسبة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وقالت الخارجية إن " المغرب تتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران ، وقد أخذت السلطات المغربية الوقت الكافي للقيام بدراسة دقيقة لمجموع هذه العناصر قبل أن تتخذ قرارها بكامل المسؤولية".



