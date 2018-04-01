نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية ﻿

تعزز نستلي المغرب شراكتها مع مؤسسة زاكورة للتربية من خلال إنشاء 3 مدارس قروية جديدة ونشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور.

شوف تيفي

تعزز نستلي المغرب شراكتها مع مؤسسة زاكورة للتربية من خلال إنشاء 3 مدارس قروية جديدة ونشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور.

وتعمل نستلي المغرب الملتزمة اجتماعيا منذ أكثر من 20 عاما جنبا إلى جنب مع مؤسسة زاكورة للتربية في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور بشكل مستمر ومباشر مع ساكنة هذه المناطق القروية من خلال دعم الفلاحين المنتجين للحليب والعمل في مجال التعليم لصالح عائلاتهم وبهذا تساهم نستلي المغرب بشكل كبير ومستدام في التنمية القروية بالمنطقة.

وحسب بلاغ من الشركة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه في هذه السنة وفي إطار استمرارية عملها، جددت نستلي المغرب مرى أخرى الشراكة مع مؤسسة زاكورة للتربية لفائدة الفتيات والفتيان أبناء الفلاحين منتجي الحليب في دكالة ولهذا أقامت نستلي المغرب برنامجا يمتد على مدار 24 شهرا يخص دواوير زاوية سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة وأيضا دوار الشراعبة والسماعلة بإقليم سيدي بنور.

وأضاف البلاغ، أن أطفال هذه الدواوير وألياء أمورهم سيستفيدون من العديد من البرامج التي سيتم تمولها من قبل نستلي المغرب وستتكلف مؤسسة زاكورة للتربية بإدارتها ولهذا الغرض سيتم إنشاء:

ثلاث مدارس للتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لصالح ثلاث فصول مكونة من 25 طفلا أي 75 طفلا لكل دوار وبالتالي 225 طفلا في المجموع على مدى سنتين.

إنشاء برنامج تربوي لصالح 50 أم من كل دوار أي 150 أم في المجموع خلال سنتين

إنشاء جلسات تحسيسية حول قضايا التعليم ما قبل المدرسي لصالح 3 دواوير.

إنشاء برنامج لتعزيز الكفاءات لصالح جمعية محلية لكل دوار.

وأكد شركة نستلي، أن هذا البرنامج يسمح من خلال 3 مدارس بتمدرس العشرات من الأطفال، الهدف منه هو تعزيز تنمية الطفل بالسماح له عيش تجربة حياة مجتمعية وبناء شخصيته خارج نطاق الأسرة كما تسمح مرحلة ما قبل المدرسة بتعليم الأطفال على اكتساب المعارف الأساسية التي تسهل اندماجهم في المدارس الإبتدائية.

هذا وفي نهاية السنة الأولى، يدمج الأطفال الذين بلغوا سن 6 داخل المدارس الإبتدائية العمومية وفي الوقت نفسه يسمح للأطفال الذين بلغوا سن 4 سنوات من ولوج فصول مرحلة ما قبل المدرسة.

وفي نفس السياق، تم وضع برنامج تربوي لصالح أولياء الأمور بالتعاون بين مؤسسة زاكورة للتربية واليونيسيف ويهدف إلى تحسيس الأمهات والأباء بأهمية دورهم في تنمية المهارات الإجتماعية والإدراكية والحسية لأطفالهم وبالتالي تشجيع مشاركتهم في تعليمهم ونجاحهم.

ومن المقرر أن يتم تكوين الأمهات والأباء والمحيط على مدى 11 شهرا من خلال 22 محادثة للأمهات وخمس حصص للأباء وأربع جلسات للمحيط.

ويستكمل المحتوى البيداغوجي بالعديد من الوثائق المرئية التي تمكن من إيصال الرسائل إلى سكان القرى الذين يكون معظمهم من الأميين تجمع كل أدوات ومواد البرنامج معا في حقيبة بيداغوجية لصالح المنشطين والمعلمات المكلفين بمهمة تعليم أولياء الأمور وتشمل: عرض تقديمي للبرنامج، دليل إرشادي للبرنامج، وثيقة هندسة التكوين وسيناريوهات تدريب المنشطين والأمهات والأباء وكذا المحيط، وملخص للمعلومات المقدمة حول المواضيع المعالجة وسلسلة من الوثائق المرئية والملصقات الخاصة بتنظيم الحصص.