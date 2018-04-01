 نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية | مجتمع

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

فيديو .. شاهد ما قاله محللي بي ان سبورت عن الرجاء و الوداد و المجموعات التي وقعا فيها و توقيت المباريات | بووز

فيديو .. شاهد ما قاله محللي بي ان سبورت عن الرجاء و الوداد و المجموعات التي وقعا فيها و توقيت

بالصورة..صاحب الأغنية الشهيرة حتى لقيت اللي تبغيني حاضر في العرس الأسطوري لالة لعروسة بمراكش‎ | ثقافة و فنون

بالصورة..صاحب الأغنية الشهيرة ''حتى لقيت اللي تبغيني'' حاضر في العرس الأسطوري لالة لعروسة بمراكش‎

حزب الاستقلال يؤكد رفضه القاطع لتدخلات إيران وحزب الله في الشؤون الداخلية للمملكة | بوليتيك

حزب الاستقلال يؤكد رفضه القاطع لتدخلات إيران وحزب الله في الشؤون الداخلية للمملكة

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث | مجتمع

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين

مقاطعون ولكن...!

نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية

بتاريــخ : 27 أبريل 2018 / 10:26 نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية | اقتصاد
نستلي المغرب تنشىء 3 مدارس وتنشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية
تعزز نستلي المغرب شراكتها مع مؤسسة زاكورة للتربية من خلال إنشاء 3 مدارس قروية جديدة ونشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور.

شوف تيفي

 

تعزز نستلي المغرب شراكتها مع مؤسسة زاكورة للتربية من خلال إنشاء 3 مدارس قروية جديدة ونشر برامج جديدة للأطفال والأباء في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور.

وتعمل نستلي المغرب الملتزمة اجتماعيا منذ أكثر من 20 عاما جنبا إلى جنب مع مؤسسة زاكورة للتربية في المناطق القروية بالجديدة وسيدي بنور بشكل مستمر ومباشر مع ساكنة هذه المناطق القروية من خلال دعم الفلاحين المنتجين للحليب والعمل في مجال التعليم لصالح عائلاتهم وبهذا تساهم نستلي المغرب بشكل كبير ومستدام في التنمية القروية بالمنطقة.

وحسب بلاغ من الشركة توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإنه في هذه السنة وفي إطار استمرارية عملها، جددت نستلي المغرب مرى أخرى الشراكة مع مؤسسة زاكورة للتربية لفائدة الفتيات والفتيان أبناء الفلاحين منتجي الحليب في دكالة ولهذا أقامت نستلي المغرب برنامجا يمتد على مدار 24 شهرا يخص دواوير زاوية سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة وأيضا دوار الشراعبة والسماعلة بإقليم سيدي بنور.

وأضاف البلاغ، أن أطفال هذه الدواوير وألياء أمورهم سيستفيدون من العديد من البرامج التي سيتم تمولها من قبل نستلي المغرب وستتكلف مؤسسة زاكورة للتربية بإدارتها ولهذا الغرض سيتم إنشاء:

ثلاث مدارس للتربية في مرحلة الطفولة المبكرة لصالح ثلاث فصول مكونة من 25 طفلا أي 75 طفلا لكل دوار وبالتالي 225 طفلا في المجموع على مدى سنتين.

إنشاء برنامج تربوي لصالح 50 أم من كل دوار أي 150 أم في المجموع خلال سنتين

إنشاء جلسات تحسيسية حول قضايا التعليم ما قبل المدرسي لصالح 3 دواوير.

إنشاء برنامج لتعزيز الكفاءات لصالح جمعية محلية لكل دوار.

 

وأكد شركة نستلي، أن هذا البرنامج يسمح من خلال 3 مدارس بتمدرس العشرات من الأطفال، الهدف منه هو تعزيز تنمية الطفل بالسماح له عيش تجربة حياة مجتمعية وبناء شخصيته خارج نطاق الأسرة كما تسمح مرحلة ما قبل المدرسة بتعليم الأطفال على اكتساب المعارف الأساسية التي تسهل اندماجهم في المدارس الإبتدائية.

 

هذا وفي نهاية السنة الأولى، يدمج الأطفال الذين بلغوا سن 6 داخل المدارس الإبتدائية العمومية وفي الوقت نفسه يسمح للأطفال الذين بلغوا سن 4 سنوات من ولوج فصول مرحلة ما قبل المدرسة.

وفي نفس السياق، تم وضع برنامج تربوي لصالح أولياء الأمور بالتعاون بين مؤسسة زاكورة للتربية واليونيسيف ويهدف إلى تحسيس الأمهات والأباء بأهمية دورهم في تنمية المهارات الإجتماعية والإدراكية والحسية لأطفالهم وبالتالي تشجيع مشاركتهم في تعليمهم ونجاحهم.

ومن المقرر أن يتم تكوين الأمهات والأباء والمحيط على مدى 11 شهرا من خلال 22 محادثة للأمهات وخمس حصص للأباء وأربع جلسات للمحيط.

ويستكمل المحتوى البيداغوجي بالعديد من الوثائق المرئية التي تمكن من إيصال الرسائل إلى سكان القرى الذين يكون معظمهم من الأميين تجمع كل أدوات ومواد البرنامج معا في حقيبة بيداغوجية لصالح المنشطين والمعلمات المكلفين بمهمة تعليم أولياء الأمور وتشمل: عرض تقديمي للبرنامج، دليل إرشادي للبرنامج، وثيقة هندسة التكوين وسيناريوهات تدريب المنشطين والأمهات والأباء وكذا المحيط، وملخص للمعلومات المقدمة حول المواضيع المعالجة وسلسلة من الوثائق المرئية والملصقات الخاصة بتنظيم الحصص.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي نستلي مدارس المغرب اقتصاد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه | اقتصاد

خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه

ســار للمغاربة..ارتفاع الدرهم مقابل الدولار | اقتصاد

ســار للمغاربة..ارتفاع الدرهم مقابل الدولار

منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة هذا العام لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري | اقتصاد

منح جائزة البحر الأبيض المتوسط للبيئة والتنمية المشتركة هذا العام لرئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ''مصطفى باكوري ''

ســابقة.. الملتقى الدولي للفلاحة 2018 سجل حضور أزيد من مليون زائر | اقتصاد

ســابقة.. الملتقى الدولي للفلاحة 2018 سجل حضور أزيد من مليون زائر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية تخلى عليها راجلها الفلسطيني بعدما تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 7 دقائق

مغربية تخلى عليها راجلها الفلسطيني بعدما تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج..لأصحاب القلوب الرحيمة

من قلب المغرب العميق حالة تدمي القلوب من تاوريرت ..عائلة تعيش المعاناة ..الأب طريح الفراش الأم معندهاش الأوراق و الابنة المريضة تتعرض للاغتصاب..للمساعدة | حالة خاصة

من قلب المغرب العميق حالة تدمي القلوب من تاوريرت ..عائلة تعيش المعاناة ..الأب طريح الفراش الأم معندهاش الأوراق و الابنة المريضة تتعرض للاغتصاب..للمساعدة

شهادات صادمة من قلب منزل الطفل اللي تعرض لاغتصاب بشع من طرف رجل كبير عندو 60 عام بمدينة تاوريرت | خارج البلاطو

شهادات صادمة من قلب منزل الطفل اللي تعرض لاغتصاب بشع من طرف رجل كبير عندو 60 عام بمدينة تاوريرت

بالفيديو..تسريب تدريبات حفل زفاف كوبل طنجة عبد الرحمن وكوثر الفائزان بلقب لالة العروسة 2018‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..تسريب تدريبات حفل زفاف كوبل طنجة عبد الرحمن وكوثر الفائزان بلقب لالة العروسة 2018‎

﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية | مجتمع

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.