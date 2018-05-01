مثير.. ها شحال وصلات ثمن تذاكر كلاسيكو الريال وبرشلونة ﻿

كشف تقارير إسبانية، أن أثمنة تذاكر مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة الإسباني وريال مدريد حققت ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع المباريات السابقة للفريقين، مؤكدة أن أرخص تذكرة يقدر ثمنها بـ 1500 درهم.

" شوف سبور"

كشف تقارير إسبانية، أن أثمنة تذاكر مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة الإسباني وريال مدريد حققت ارتفاعا صاروخيا مقارنة مع المباريات السابقة للفريقين، مؤكدة أن أرخص تذكرة يقدر ثمنها بـ 1500 درهم.

وأفادت ذات المصادر، أنه في الوقت الذي كانت تذاكر المنصة الشرفية تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف درهم فقد وصلت إلى 25 ألف درهم موضحة ان المباراة المقبلة أمام فيا ريال هي الأخرى مرشحة للإرتفاع بشكل قياسي.

وحسب ذات المصادر، فإن عدد المبيعات فاق كل التصورات بحيث بيعت جميع تذاكر مباراة يوم الأحد المقبل، علما أن فريق برشلونة سبق له أن حسم لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي.