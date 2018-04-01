 مثيـــر..رفع عدد ''ركعات'' التراويح في شهر رمضان إلى 20 ركعة ﻿
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مثيـــر..رفع عدد ''ركعات'' التراويح في شهر رمضان إلى 20 ركعة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 09:29 مثيـــر..رفع عدد ركعات التراويح في شهر رمضان إلى 20 ركعة | مجتمع
مثيـــر..رفع عدد ''ركعات'' التراويح في شهر رمضان إلى 20 ركعة
أثار قرار وزير الأوقاف الأردني، عبدالناصر أبو البصل، بـ''رفع'' عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك موجة عاتية من الجدل والاعتراض في الأوساط الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

''شـوف تيفي''

أثار قرار وزير الأوقاف الأردني، عبدالناصر أبو البصل، بـ''رفع'' عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك موجة عاتية من الجدل والاعتراض في الأوساط الأردنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في الأردن، في تعميم، من أئمة المساجد أن تكون صلاة التراويح خلال شهر رمضان 20 ركعة، وذلك خلافا للعادة في العديد من مساجد الأردن، والتي يؤدي فيها المصلون 8 ركعات في صلاة التراويح.

وفــي هذا الصدد أثار هذا التعميم ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، فتفاعل معها العديد من النشطاء بين مؤيد ومعارض، فبينما رأى البعض أن صلاة التراويح يجب أن تكون 20 ركعة كما كان عليه السلف الصالح، قال آخرون إنه لا بد من مراعاة الصائم والتخفيف عنه، لا سيما وأن ساعات الصيام طويلة.

وفي ذات السياق، نشرت عشرات التغريدات، التي تنصح وزير الأوقاف بعدم استخدام كلمة ''رفع'' بسبب حساسيتها المفرطة، التي تثيرها وسط الناس بعد رفع الحكومة للأسعار والضرائب.

وذكر وزير الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردني في قراره الصادر عن دائرة الإفتاء العام: ''اتفقت مذاهب أهل السنة على أن صلاة التراويح 20 ركعة''، حسب ما أوردته منابر إعلامية أردنية.

وطالب وزير الأوقاف بالتبكير في الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، كما شدد على أن تكون المواعظ في صلوات الظهر والعصر والفجر وليس في التراويح، وطالب بضرورة التخفيف عن المصلين في قراءة القرآن أثناء صلاة التراويح

 

 

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شوف تيفي المغرب ركعات التراويح رمضان الصلاة

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