بالصور...انقلاب شاحنة محملة بالدلاح بأولاد تايمة ﻿

إنقلبت صباح اليوم شاحنة محملة بكميات كبيرة من البطيخ الأحمر( الدلاح) وذلك بالطريق الرابطة بين دوار ''أيت زي'' دائرة أولاد تايمة وجماعة الكفيفات، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة، فيما لم تسجل أية خسائر

شوف تيفي:أولاد تايمة

إنقلبت صباح اليوم شاحنة محملة بكميات كبيرة من البطيخ الأحمر( الدلاح) وذلك بالطريق الرابطة بين دوار ''أيت زي'' دائرة أولاد تايمة وجماعة الكفيفات، ما أسفر عن خسائر مادية جسيمة، فيما لم تسجل أية خسائر بشرية، باستثناء بعض الرضوض التي أصيب بها السائق.

وحسب شهود عيان، فالحادث ناجم عن الحمولة الزائدة والسرعة المفرطة التي كان يقود بها السائق، ما أدى به إلى الإنقلاب وتبعثر ''الدلاح'' جانب الطريق.

ومباشرة، بعد علمها بالحادث حلت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية والسلطات المحلية بعين المكان، وتم فتح تحقيق في حيثيات وملابسات الواقعة، فيما جرى نقل السائق للمستشفى لإسعافه.