 الوداد يواجه محنة الإصابات قبل مواجهة نادي ماميلودي صان داونز ﻿
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الوداد يواجه محنة الإصابات قبل مواجهة نادي ماميلودي صان داونز

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 09:21 الوداد يواجه محنة الإصابات قبل مواجهة نادي ماميلودي صان داونز | سبور
الوداد يواجه محنة الإصابات قبل مواجهة نادي ماميلودي صان داونز
يغيب عبد اللطيف نصير وزكرياء الهاشمي اليوم الجمعة، عن الحصة التدريبية التي سيخوضها الوداد البيضاوي بملعب الصداقة بليبروفيل استعدادا لمباراة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من منافسات عصبة

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يغيب عبد اللطيف نصير وزكرياء الهاشمي اليوم الجمعة، عن الحصة التدريبية التي سيخوضها الوداد البيضاوي بملعب الصداقة بليبروفيل استعدادا لمباراة ماميلودي صان داونز برسم الجولة الأولى من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية.

وذكرت مصادر مطلعة، أن الطاقم الطبي للنادي يكثف مجهوداته لاعداد اللاعبين بعد تعرضهما للإصابة، خاصة المدافع عبد اللطيف نصير الذي يعتبر واحد من أهم الركائز الدفاعية للفريق الأحمر.

يشار إلى أن الوداد سيواجه ماميلودي صن داونز، يوم غد السبت ، لحساب دور المجموعات من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية.

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شوف سبور المغرب الوداد ماميلودي صان داونز عصبة الأبطال الافريقية

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