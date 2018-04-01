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صـــــادم.. تعليق جائزة ''نوبـــل'' للأدب 2018 بعد فضيحة جنسية ثقيلة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 09:19 صـــــادم.. تعليق جائزة نوبـــل للأدب 2018 بعد فضيحة جنسية ثقيلة | دولي
صـــــادم.. تعليق جائزة ''نوبـــل'' للأدب 2018 بعد فضيحة جنسية ثقيلة
أعلنت الأكاديمية الملكية في السويد، الجمعة، إرجاء منح جائزة نوبل للأدب هذا العام، بعد فضيحة ''تحرش جنسي'' هزت الأكاديمية وطالت أيضا ولية عهد السويد.

''شــوف تيفي''

أعلنت الأكاديمية الملكية في السويد، الجمعة، إرجاء منح جائزة نوبل للأدب هذا العام، بعد فضيحة ''تحرش جنسي'' هزت الأكاديمية وطالت أيضا ولية عهد السويد.

وتوقع كثيرون أن تلجأ الأكاديمية إلى هذا الخيار، بعد تورط زوج واحدة من عضوات الأكاديمية في فضيحة تحرش طالت 18 امرأة على الأقل وذكرت صحيفة ''سفينسكا داغبلادت'' أن المصور الفرنسي جان كلود أرنو تحرش بولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا عام 2006، جسب ما أورده موقع ''سكاي نيوز عربية''

ودفعت فضيحة التحرش، التي كشفتها صحيفة محلية، بـ6 من أصل 18 من أعضاء الأكاديمية إلى تقديم استقالاتهم، ما رجح خيار إلغاء إعلان الجائزة هذا العام ويندر جدا إلغاء أو تأجيل منح جوائز نوبل. وآخر مرة ألغيت فيها جائزة الأدب كانت في عام 1943 في ذروة الحرب العالمية الثانية.

هــذا ويختار أعضاء الأكاديمية، المنتخبون لعضوية تستمر مدى الحياة، الفائز بجائزة نوبل في الأدب كل عام ، وتمنح مؤسسات سويدية أخرى جوائز نوبل في العلوم، بينما تختار لجنة نرويجية الفائزين بجائزة نوبل للسلام.

 

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