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قبل رمضان...السيسي يغلق 20 ألف مسجدا بسبب المتطرفين

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 09:16 قبل رمضان...السيسي يغلق 20 ألف مسجدا بسبب المتطرفين | دولي
قبل رمضان...السيسي يغلق 20 ألف مسجدا بسبب المتطرفين
كشفت وزارة الأوقاف المصرية، خلال الأسبوع الجاري، عن إغلاقها 20 ألف مسجد صغير بمختلف المدن والمناطق، لأنها تمثل أوكارا لمجموعة من المتطرفين.

''شوف تيفي''

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، خلال الأسبوع الجاري، عن إغلاقها 20 ألف مسجد صغير بمختلف المدن والمناطق، لأنها تمثل أوكارا لمجموعة من المتطرفين.

وحسب موقع ''صدى البلد'' المصري فقد قال المتحدث باسم الوزارة جابر طايع، إن وزارة الأوقاف أغلقت 20 ألف زاوية أمام صلاة الجمعة والخطابة والدروس والأنشطة كافة باستثناء الصلاة فقط، لكونها أوكارا للمتطرفين.

وأضاف جابر طايع أن جميع المساجد في مصر تابعة لوزارة الأوقاف بحكم القانون، مشيرا إلى أنه ومباشرة تعيين محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف، تم اتخاذ هذا القرار.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المساجد صلاة الجمعة صدى البلد وزارة الأوقاف

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