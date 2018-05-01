صادم..شاب افتض بكارة فتاة داخل سيارة والده نواحي الناظور ﻿

قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زايو زوال يوم أمس الخميس بإيقاف شاب في عقده الثاني يشتبه في إقدامه على استدراج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15سنة وافتضاض بكارتها داخل سيارة والده بعد وعده لها بالزواج.

''شوف تيفي''

قامت عناصر الشرطة القضائية بمدينة زايو زوال يوم أمس الخميس بإيقاف شاب في عقده الثاني يشتبه في إقدامه على استدراج فتاة قاصر تبلغ من العمر 15سنة وافتضاض بكارتها داخل سيارة والده بعد وعده لها بالزواج.

وحسب مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 22سنة، ينحدر من جماعة أولا ستوت، تم إيقافه من طرف المصالح الأمنية بعد تقدم والد الفتاة القاصر بشكاية معززة بشهادة طبية تؤكد تعرض ابنته للاغتصاب المؤدي إلى افتضاض البكارة .

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب الموضوع تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة وخلال التحقيق معه اعترف بالتهم الموجهة إليه وأكد ربطه علاقة جنسية مع الفتاة القاصر برضاها منذ حوالي 3 أشهر.