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أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 08:15 أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
أمطار رعدية ورياح وزوابع رملية بهذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الجمعة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يومه الجمعة، تشكل سحب منخفضة كثيفة بالقرب من السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة خلال الصباح.

وستظهر، خلال الظهيرة، سحب غير مستقرة مرفوقة بزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والمنطقة الشرقية والريف ومن الممكن أن تمتد نحو السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

وسيلاحظ تمركز سحب منخفضة فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، خلال الليل، قد تكون مصحوبة بكتل ضبابية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب عموما بباقي أرجاء المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بباقي السهول ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 17 و22 درجة بمنطقة طنجة والسايس وجوار السواحل، ومابين 22 و27 درجة بالسهول الداخلية ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بأقصى كل من جنوب وجنوب شرق البلاد. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي زوابع رملية السواحل البحر أمطار رعدية

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