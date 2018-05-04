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بالصور..العثور على جثة شاب مرمية بمنطقة خلاء بتاونات

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 02:11 بالصور..العثور على جثة شاب مرمية بمنطقة خلاء بتاونات | حوادث و حقوق
بالصور..العثور على جثة شاب مرمية بمنطقة خلاء بتاونات
كشف مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' عن العثور زوال يومه الخميس 3 ماي2018، على جثة شاب مجهول الهوية، مرمية بمنطقة خلاء بمنطقة واد السواحل المتواجدة بالمدخل الجنوبي لمدينة تاونات.

''شوف تيفي''

كشف مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' عن العثور زوال يومه الخميس 3 ماي2018، على جثة شاب مجهول الهوية، مرمية بمنطقة خلاء بمنطقة واد السواحل المتواجدة بالمدخل الجنوبي لمدينة تاونات.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي وبأوامر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات، انتقلت لمكان تواجد الجثة، حيث تمت معاينتها وتحرير محضر في الموضوع في إطار البحث الذي تم فتحه للكشف عن ظروف وملابسات وفاة الشاب.

وأشار ذات المصدر أن سيارة نقل الأموات نقلت الجثة لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بتاونات قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة.

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