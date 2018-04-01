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مقاطعون ولكن...!

بعد تهديدات ترامب للدول الداعمة لترشيح المغرب لمونديال 2026: هذا ما كشف عنه رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 02:03 بعد تهديدات ترامب للدول الداعمة لترشيح المغرب لمونديال 2026: هذا ما كشف عنه رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم | سبور
بعد تهديدات ترامب للدول الداعمة لترشيح المغرب لمونديال 2026: هذا ما كشف عنه رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم
بعد أيام من خروج الرئيس الأمريكي ترامب بتغريدة، هدد من خلالها الدول الداعمة لملف ترشح المغرب لمونديال 2026، كشف كارلوس كورديرو الرئيس المشارك لملف أمريكا الشمالية المشترك لاستضافة كأس العالم في 2026

''شوف تيفي''

بعد أيام من خروج الرئيس الأمريكي ترامب بتغريدة، هدد من خلالها الدول الداعمة لملف ترشح المغرب لمونديال 2026، كشف كارلوس كورديرو الرئيس المشارك لملف أمريكا الشمالية المشترك لاستضافة كأس العالم في 2026 أن هذه التغريدة المثيرة للجدل التي كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعم الملف لم تتسبب في إلحاق أي ضرر بالعرض، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة ''روتيرز'' البريطانية قبل قليل من يومه الخميس.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن الولايات المتحدة، تقدمت بالاشتراك مع كندا والمكسيك بعرض لاستضافة نسخة كأس العالم الموسعة التي ستضم 48 فريقا في 2026 لكن العرض يواجه منافسة من المغرب الذي يحظى عرضه بتأييد واسع من الدول الإفريقية إضافة لروسيا وفرنسا.

وأشارت الوكالة إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المؤلفة من 211 عضوا، ستكشف عن الدولة التي سيقع عليها الاختيار لاستضافة النهائيات في اجتماعها المقرر في موسكو في يونيو المقبل.

 

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