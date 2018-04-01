مؤلم وقبل رمضان.. شوفوا أشنو وقع في كتاب قرآني بمراكش ﻿

مشاهد مؤلمة عاشتها جماعة يومه الخميس، بعدما تم العثور على جثة طالب للعلوم الشرعية بالمدرسة العتيقة لزاوية سيدي المختار، بواد فرح المتواجد وسط مركز جماعة سيدي المختار ضواحي مراكش، والذي توفي في

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مشاهد مؤلمة عاشتها جماعة يومه الخميس، بعدما تم العثور على جثة طالب للعلوم الشرعية بالمدرسة العتيقة لزاوية سيدي المختار، بواد فرح المتواجد وسط مركز جماعة سيدي المختار ضواحي مراكش، والذي توفي في ظروف غامضة.

وكشفت مصادر محلية أن المتوفى يتابع دراسته بالمستوى السادس ابتدائي فئة الأحرار، غير مقيم بالمدرسة العتيقة، ويتردد على المدرسة في إطار التحضير للامتحانات الإشهادية، ينحدر من جماعة الكريمات بإقليم الصويرة.

عناصر الضابطة القضائية لدرك سيدي المختار حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان بمعية السلطات المحلية، وتم ربط الاتصال بالوكيل العام للملك باستئنافية مراكش والذي أعطى تعليماته لقائد السرية بفتح تحقيق معمق في الموضوع لمعرفة ملابسات الوفاة.