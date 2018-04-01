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خطير للغاية..هذا ما فعلته إيران مع البوليزاريو ضد المغرب

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 01:57 خطير للغاية..هذا ما فعلته إيران مع البوليزاريو ضد المغرب | بوليتيك
خطير للغاية..هذا ما فعلته إيران مع البوليزاريو ضد المغرب
مازالت تداعيات قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران مستمرة على المستوى الدولي، ومازالت ردود الفعل المساندة للمغرب في تزايد مستمر، بعدما تم الكشف عن مخطط خطير يستهدف البلاد، من طرف إيران عبر

شوف تيفي

مازالت تداعيات قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيران مستمرة على المستوى الدولي، ومازالت ردود الفعل المساندة للمغرب في تزايد مستمر، بعدما تم الكشف عن مخطط خطير يستهدف البلاد، من طرف إيران عبر حليفها حزب الله الذي قدم تدريبات عسكرية وأسلحة لميليشيات البوليزاريو.

وكشف وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة لوكالة إيفي الإسبانية أن إيران قامت بتزويد البوليزاريو بصواريخ من طراز ''SAM 9'' و ''SAM 11 STRELA،وهي أسلحة متطورة، وذلك من أجل استهداف المغرب، في ظل الإجماع الدولي على مقترح الحكم الذاتي، وفي الوقت الذي تمارس فيه البوليزاريو استفزازاتها عبر الحدود المغربية الجزائرية.

جدير بالذكر أن حادث الطائرة العسكرية الأخير فضح مخططات الجزائر والبوليزاريو، بعدما دمرت الطائرة عن آخرها وتم الإعلان عن مقتل عدد كبير من عناصر البوليزاريو كانوا على متنها.

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إيران المغرب علاقات ديبلوماسية علاقات

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