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مقاطعون ولكن...!

خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 01:53 خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس | حوادث و حقوق
خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس
علم لدى ولاية أمن فاس أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، زوال اليوم الخميس 03 ماي الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية من أجل السيطرة على شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة

''شوف تيفي''

علم لدى ولاية أمن فاس أن شرطيا ينتمي لفرقة الأبحاث والتدخلات اضطر، زوال اليوم الخميس 03 ماي الجاري، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة تحذيرية من أجل السيطرة على شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح والاتجار في المخدرات، وذلك بعدما عرض حياة المواطنين ورجال الشرطة لخطر جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به ''شوف تيفي'' فقد كانت دورية للشرطة قد تدخلت بالحي الحسني بمنطقة بن دباب لتوقيف المشتبه به، الذي أقدم تحت تأثير حالة تخدير متقدمة على تهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، وهو ما اضطر معه موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من السيطرة عليه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

وأكد المصدر ذاته أن المشتبه به تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي فاس الشرطة القضائية القضية ملابسات الرصاص

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