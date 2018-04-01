محاكمة شخص اغتصب قاصر عندها 13 عام داخل مشتل للنباتات يوم فاتح ماي وها أشنو وقع ليها ﻿

بدأت محكمة الاستئناف بمراكش في محاكمة شخص عشريني بتهمة اغتصاب فتاة قاصر، اليوم الخميس، بعدما أحيل على الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز أوريكا.

شوف تيفي

بدأت محكمة الاستئناف بمراكش في محاكمة شخص عشريني بتهمة اغتصاب فتاة قاصر، اليوم الخميس، بعدما أحيل على الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة من طرف عناصر الدرك الملكي بمركز أوريكا.

وكشفت مصادر محلية أن المتهم البالغ من العمر نحو 23 عاما تم ضبطه متلبسا بهتك عرض طفلة في الـ13 من العمر داخل مشتل للنباتات بأحد الدواوير التابعة لجماعة أوريكا بإقليم الحوز.

وأضافت المصادر ذاتها أن الواقعة تزامنت مع عيد الشغل، حيث فجرها عمال يشتغلون بنفس المشتل بعد ضبط زميلهم متلبسا بفعلته الشنيعة حيث لم يترددوا في الإبلاغ عنه ليتم اعتقاله.