 بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس | حوادث و حقوق

خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس

محاكمة شخص اغتصب قاصر عندها 13 عام داخل مشتل للنباتات يوم فاتح ماي وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

محاكمة شخص اغتصب قاصر عندها 13 عام داخل مشتل للنباتات يوم فاتح ماي وها أشنو وقع ليها

المدون أمين رغيب يفجرها.. غادي نعتزل وها علاش | نت 2.0

المدون أمين رغيب يفجرها.. غادي نعتزل وها علاش

بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية | ثقافة و فنون

بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية

هذه أسماء المدراء الثلاثة الذين تم تعيينهم بوزارة أوجار | بوليتيك

هذه أسماء المدراء الثلاثة الذين تم تعيينهم بوزارة أوجار

ملتحي عندو خمسين عام حصل مراتو مع شاب ثلاثيني فالحي المحمدي وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

ملتحي عندو خمسين عام حصل مراتو مع شاب ثلاثيني فالحي المحمدي وها أشنو وقع

عاجل.. هذا ما أفضت إليه جلسة محاكمة ما بات يعرف بفيديو واش معندكش أختك | مجتمع

عاجل.. هذا ما أفضت إليه جلسة محاكمة ما بات يعرف بفيديو ''واش معندكش أختك''

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورت لحظة وصول الدفاع الجديدي للجزائر واستعداداته لمواجهة المولودية + التصريحات | بووز

شاهد بالفيديو .. تقرير بي ان سبورت لحظة وصول الدفاع الجديدي للجزائر واستعداداته لمواجهة المولودية

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة الجنونية بين مارسيليا وسالزبورغ 1-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف المباراة الجنونية بين مارسيليا وسالزبورغ 1-2

مقاطعون ولكن...!

بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 00:46 بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية | ثقافة و فنون
بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية
تعرضت الديفا المغربية لطيفة رأفت لانتقادات من المحسوبين على المقاطعين للمنتوجات التي تم الترويج لهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت أنها مقاطعة مثلها مثل باقي المقاطعين.

شوف تيفي

تعرضت الديفا المغربية لطيفة رأفت لانتقادات من المحسوبين على المقاطعين للمنتوجات التي تم الترويج لهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت أنها مقاطعة مثلها مثل باقي المقاطعين.

واتهم أحد متابعي الفنانة رأفت على موقع ''إنستغرام'' أنها تريد الركوب على هذه الموجة الحالية فقط، لكن رد لطيفة كان حازما حيث قالت عبر صفحتها : ''جمهوري الحبيب، بمشاركتي في المقاطعة، أنا لا أنتمي لأي حزب معين و لا أطمح في توسيع شهرتي على ظهر المواطنين، أنا لم أساير موجة المقاطعة بل كنت من أول الفنانين المنضمين إليها و مازلت مستمرة، لا أطمح في توسيع شهرتي على قول هذا السيد المحترم لأنه و بكل افتخار شعبيتي أقدم حتى من بعض الأحزاب، وأنا لست مجبورة على الاعتذار لم أذكر اسم حزب و لا مسؤول، و أنا من أطلب الاعتذار منك سيدي الفاضل .. مودتي ، بنت الشعب، مواطنة قبل فنانة ''.

وجاء اسم الوزير السابق محمد أوزين في السياق، لكن تبين أن لطيفة رأفت لم تذكر أحدا بالاسم، لكن المتابع الذي علق عليها وينتمي لحزب الحركة الشعبية حاول إقحام اسم الوزير في تعليقه، دون أن تشير إليه الديفا.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تدوينة إنستغرام مقاطعة الحركة الشعبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مهرجان مواهب إفريقيا للموضة فرصة لدعم المصممين الشباب | ثقافة و فنون

مهرجان مواهب إفريقيا للموضة فرصة لدعم المصممين الشباب

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها | ثقافة و فنون

ابنة النجم العالمي جاكي شان تعيش التشرد بعد دخولها في علاقة جنسية مع صديقتها

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان | ثقافة و فنون

دنيا باطمة تدعو معجبيها للتصويت على عصام سرحان

سكوب..ها شحال ديال الأيام غادي يدوز لمجرد خلال شهر رمضان بالمغرب | ثقافة و فنون

سكوب..ها شحال ديال الأيام غادي يدوز لمجرد خلال شهر رمضان بالمغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..الجواب الذي ينتظره الجميع ..الممثلة منال صديقي بكل صراحة..بصح تزوجت أنا و بهلول و لكن غير فمسلسل | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بالفيديو..الجواب الذي ينتظره الجميع ..الممثلة منال صديقي بكل صراحة..بصح تزوجت أنا و بهلول و لكن غير فمسلسل

بالفيديو..أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجن تفتيش لوزارة الصحة‎ | شوف الصحافة

بالفيديو..أدوية منتهية الصلاحية تستنفر لجن تفتيش لوزارة الصحة‎

محامي ضحايا بوعشرين..قرار المحكمة عادلا و جريئ و حنا ممحتاجينش لمحامين من أوروبا يجيو يعطيونا الدروس | خارج البلاطو

محامي ضحايا بوعشرين..قرار المحكمة عادلا و جريئ و حنا ممحتاجينش لمحامين من أوروبا يجيو يعطيونا الدروس

مدرب فريق المغرب التطواني يُفجرها بكل جرأة..اللعابة كيتقاتلو و معندهمش حتى باش ياكلو حيث مكيتخلصوش | خارج البلاطو

مدرب فريق المغرب التطواني يُفجرها بكل جرأة..اللعابة كيتقاتلو و معندهمش حتى باش ياكلو حيث مكيتخلصوش

﻿

آخر المستجدات

خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

خطير..شرطي يضطر إلى إطلاق الرصاص لإيقاف شخص عندو سلاح أبيض بفاس

محاكمة شخص اغتصب قاصر عندها 13 عام داخل مشتل للنباتات يوم فاتح ماي وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق

محاكمة شخص اغتصب قاصر عندها 13 عام داخل مشتل للنباتات يوم فاتح ماي وها أشنو وقع ليها

المدون أمين رغيب يفجرها.. غادي نعتزل وها علاش | نت 2.0

المدون أمين رغيب يفجرها.. غادي نعتزل وها علاش

بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية | ثقافة و فنون

بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.