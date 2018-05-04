بعد اتهامها بالركوب على موجة المقاطعة..لطيفة رأفت تفجرها وها أشنو قالت لمنتقديها وأوزين في القضية ﻿

تعرضت الديفا المغربية لطيفة رأفت لانتقادات من المحسوبين على المقاطعين للمنتوجات التي تم الترويج لهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت أنها مقاطعة مثلها مثل باقي المقاطعين.

شوف تيفي

تعرضت الديفا المغربية لطيفة رأفت لانتقادات من المحسوبين على المقاطعين للمنتوجات التي تم الترويج لهاعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت أنها مقاطعة مثلها مثل باقي المقاطعين.

واتهم أحد متابعي الفنانة رأفت على موقع ''إنستغرام'' أنها تريد الركوب على هذه الموجة الحالية فقط، لكن رد لطيفة كان حازما حيث قالت عبر صفحتها : ''جمهوري الحبيب، بمشاركتي في المقاطعة، أنا لا أنتمي لأي حزب معين و لا أطمح في توسيع شهرتي على ظهر المواطنين، أنا لم أساير موجة المقاطعة بل كنت من أول الفنانين المنضمين إليها و مازلت مستمرة، لا أطمح في توسيع شهرتي على قول هذا السيد المحترم لأنه و بكل افتخار شعبيتي أقدم حتى من بعض الأحزاب، وأنا لست مجبورة على الاعتذار لم أذكر اسم حزب و لا مسؤول، و أنا من أطلب الاعتذار منك سيدي الفاضل .. مودتي ، بنت الشعب، مواطنة قبل فنانة ''.

وجاء اسم الوزير السابق محمد أوزين في السياق، لكن تبين أن لطيفة رأفت لم تذكر أحدا بالاسم، لكن المتابع الذي علق عليها وينتمي لحزب الحركة الشعبية حاول إقحام اسم الوزير في تعليقه، دون أن تشير إليه الديفا.