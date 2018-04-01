خاص: غضب وتبادل لإتهامات في رحلة الوداد لجنوب افريقيا وهذا موعد الوصول ﻿

يسود غضب كبير في أوساط بعثة نادي الوداد الرياضي التي لازالت لحدود الساعة عالقة بالغابون، بسبب عدم توفر المسؤولين على رخصة لدخول جنوب إفريقيا بطائرة خاصة.

شــوف تيفي:

يسود غضب كبير في أوساط بعثة نادي الوداد الرياضي التي لازالت لحدود الساعة عالقة بالغابون، بسبب عدم توفر المسؤولين على رخصة لدخول جنوب إفريقيا بطائرة خاصة.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن اللاعبين أحسوا بالعياء جراء المشاكل التي اعترضت الرحلة، مبرزا في السياق نفسه أن الفريق أجرى اليوم حصة تدريبية بملعب لا يصلح لكرة القدم بالغابون مما أثار استياء اللاعبين والطاقم التقني.

وذكر مصدرنا أن ادريس مرباح الكاتب الإداري لفريق الوداد تنصل من مسؤولية الخطأ الإداري المرتكب بخصوص استصدار رخصة الدخول لجنوب افريقيا محملا المسؤولية لأحد اعضاء المكتب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفريق سيغادر صباح غد الجمعة الغابون متجها لجنوب افريقيا بعدما تلقت بعثة الفريق تطمينات بحل المشكل.