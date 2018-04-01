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مقاطعون ولكن...!

هذه أسماء المدراء الثلاثة الذين تم تعيينهم بوزارة أوجار

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 00:07 هذه أسماء المدراء الثلاثة الذين تم تعيينهم بوزارة أوجار | بوليتيك
هذه أسماء المدراء الثلاثة الذين تم تعيينهم بوزارة أوجار
ترأس وزير العدل محمد أوجار مساء اليوم الخميس 3 ماي 2018 بوزارة العدل بالرباط، حفل تعيين ثلاثة مسؤولين جدد في بالوزارة ذاتها، ويتعلق الأمر بمناصب المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية والذي أصبح تحت

شوف تيفي:

 

ترأس وزير العدل محمد أوجار مساء اليوم الخميس 3 ماي 2018 بوزارة العدل بالرباط، حفل تعيين ثلاثة مسؤولين جدد في بالوزارة ذاتها، ويتعلق الأمر بمناصب المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية والذي أصبح تحت إشراف محمد ناصر، ومنصب مدير الشؤون الجنائية والعفو الذي يشغله منذ الآن هشام الملاطي، بالإضافة إلى منصب مدير الموارد البشرية الذي عاد للدكتور محيي فؤاد.

وقال محمد أوجار وزير العدل في معرض كلمته التي قدمها بمناسبة تنصيب المدراء الثلاثة، أن اليوم يؤرخ لمرحلة جديدة في قطاع القضاء بعد انتهاء المسطرة التي فعلتها الحكومة لتعويض مقاعد المسؤولين السابقين، مضيفا أن ذلك يأتي في إطار تحولات جديدة بوزارة العدل، كما أن هناك مسؤولية أساسية تتمثل في مرافقة الإصلاح الكبير الذي رافقه الملك محمد السادس، ليكون هذا التحول في الإصلاحات يتم في انسيابية وظروف مؤاتية .

وأضاف أوجار أن الوزارة مازلت تواصل البناء الهيكلي وكذا البحث على الطاقات والكفاءات التي ستقود مهام إنجاح الإصلاح التاريخي لمنظومة العدالة، ومسلسل البناء لقدرات وطاقات القطاع، حيث حرص على أن تكون كل المسؤوليات الجديدة لأهل الدار، منوها بكفاءاتهم في ذات السياق.


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