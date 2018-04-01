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مقاطعون ولكن...!

ملتحي عندو خمسين عام حصل مراتو مع شاب ثلاثيني فالحي المحمدي وها أشنو وقع

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 23:51 ملتحي عندو خمسين عام حصل مراتو مع شاب ثلاثيني فالحي المحمدي وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
ملتحي عندو خمسين عام حصل مراتو مع شاب ثلاثيني فالحي المحمدي وها أشنو وقع
ضبط شخص ملتحي يبلغ من العمر 54 سنة زوجته، وهي تتمشى مع شاب ثلاثيني بالقرب من قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الخميس.

شوف تيفي

ضبط شخص ملتحي يبلغ من العمر 54 سنة زوجته، وهي تتمشى مع شاب ثلاثيني بالقرب من قيسارية الحي المحمدي بالدار البيضاء قبل قليل من يومه الخميس.

وكشف مصدر "شوف تيفي" أن الزوج "شنق" على الشاب وهدده بـ"جنوية"، وكان يقول له "وقف ولا غادي نخشي فيك وفيا الجنوية"، حتى حضرت مصالح الأمن على وجه السرعة، حيث تم اعتقال كل من الشاب والزوجة والزوج،  و تمت إحالتهم على دائرة الشرطة العنترية بالحي المحمدي.   

هذا وقد فتح تحقيق في الواقعة، التي كاد أن يروح ضحيتها الشاب، لولا حضور رجال الأمن في الوقت المناسب، ليتم اقتياد الجميع لمركز الشرطة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

أمن اعتقال الشرطة قيسارية الحي المحمدي

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