عاجل.. هذا ما أفضت إليه جلسة محاكمة ما بات يعرف بفيديو ''واش معندكش أختك'' ﻿

بعد جلسة مارطونية أجلت الیوم الخمیس بجنايات مراكش محاكمة المتورطین في قضیة ما بات يعرف بفیديو ''واش ماعندكش أختك'' الذي يوثق لمحاولة اغتصاب فتاة قاصرة بالعنف من طرف شخص بمنطقة بوشان التابعة لإقلیم

شوف تيفي

بعد جلسة مارطونية أجلت الیوم الخمیس بجنايات مراكش محاكمة المتورطین في قضیة ما بات يعرف بفیديو ''واش ماعندكش أختك'' الذي يوثق لمحاولة اغتصاب فتاة قاصرة بالعنف من طرف شخص بمنطقة بوشان التابعة لإقلیم الرحامنة، رفقة صديقه الذي كان يصور لقطات الفیديو العنیفة.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش قد أجلت المحاكمة الخمیس الماضي بطلب من دفاع أحد المتھمین الاثنین في الفيديو الذي وثق عملیة محاولة الاغتصاب للتلمیذة حنان في مكان خلاء ببوشان.

ويتابع المتهم ''ي'' بتهم تكوين عصابة إجرامیة، وهتك عرض قاصرة باستعمال العنف والابتزاز والتشھیر، فیما يتابع شريكه ''ح'' بتھمة تكوين عصابة إجرامیة والمشاركة في التھم المنسوبة للمتهم ''ي''.

وكانت وقائع الفيديو قد أثارت سخطا عارما، وتفاعلا كبیرا على مواقع التواصل الاجتماعي، شھر مارس الماضي حیث تم تناقل فيديو عبر تقنية الواتساب يوثق لمحاولة تجريد فتاة من ملابسھا بالعنف وهي تصرخ وتستغیث، بینما كان زمیله يوثق عبر كامیرا ھاتفه النقال لعملیة الاغتصاب.





