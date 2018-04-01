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مقاطعون ولكن...!

خاص: الفتح يشكو الوداد لجامعة لقجع

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 22:49 خاص: الفتح يشكو الوداد لجامعة لقجع | سبور
خاص: الفتح يشكو الوداد لجامعة لقجع
بعد العديد من المحاولات التي قامت بها إدارة فريق الفتح الرباطي، مع رئيس نادي الوداد لإستخلاص مستحقات الفريق الرباطي العالقة لدى الوداد بخصوص صفقة اللاعب الناهيري، قرر مسؤولي الفتح وضع شكاية لدى

شوف تيفي

بعد العديد من المحاولات التي قامت بها إدارة فريق الفتح الرباطي، مع رئيس نادي الوداد لإستخلاص مستحقات الفريق الرباطي العالقة لدى الوداد بخصوص صفقة اللاعب الناهيري، قرر مسؤولي الفتح وضع شكاية لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الفريق الأحمر.

وكشف مسؤول داخل إدارة الفتح الرباطي في تصريح ل"شوف تيفي" أن الفريق وضع شكاية ضد الوداد الرياضي بسبب تأخر الأخير في تسديد 80 مليون سنتيم من صفقة انتقال محمد الناهيري إلى الفريق الأحمر في الصيف الماضي.

وقال المصدر نفسه، إن إدارة الفتح الرباطي قامت في مجموعة من المناسبات بمراسلة مسؤولي الوداد الرياضي لتذكيرهم بوصول موعد تسديد 80 مليون سنتيم، دون جدوى ليقرر الفريق الرباطي اللجوء للجامعة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الفتح جامعة لقجع الناهيري صفقة

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