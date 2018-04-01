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مارسيليا يرافق أتليتيكو مدريد إلى نهائي الدوري الأوروبي

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 22:56 مارسيليا يرافق أتليتيكو مدريد إلى نهائي الدوري الأوروبي | سبور
مارسيليا يرافق أتليتيكو مدريد إلى نهائي الدوري الأوروبي
حقق فريق أولمبيك مارسيليا تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي بطريقة صعبة، رغم الهزيمة أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إياب الدور ما قبل النهائي.

شوف سبور

حقق فريق أولمبيك مارسيليا تأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي بطريقة صعبة، رغم الهزيمة أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إياب الدور ما قبل النهائي.

وسجل فريق سالزبورغ هدفين عن طريق أمادو حايدرا وبونا سار بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 53 و65، بينما سجل رولاندو هدف مارسيليا الوحيد بالدقيقة 116 بعد الانتقال إلى الأشواط الاضافية، ليصعد الفرنسيون بفضل الفوز ذهابا 2-0 في فيلودروم.

هذا وسيخوض فريق مارسيليا مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق أتليتيكو بعد فوزه هو الآخر في دور نصف النهائي أمام أرسنال بهدف دون رد.

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شوف سبور المغرب مرسيليا سالزبورغ

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