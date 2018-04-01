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خاص.. السفري يكشف لشوف سبور عن مهمته الجديدة داخل القلعة الخضراء

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 22:50 خاص.. السفري يكشف لشوف سبور عن مهمته الجديدة داخل القلعة الخضراء | سبور
خاص.. السفري يكشف لشوف سبور عن مهمته الجديدة داخل القلعة الخضراء
كشف يوسف السفري اللاعب السابق بفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيتولى مهمة مساعد مدرب الفريق الأول للقلعة الخضراء بداية من الأسبوع المقبل مباشرة بعد توقيع عقد رسمي مع إدارة

شوف سبور : رشيد محمودي

كشف يوسف السفري اللاعب السابق بفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيتولى مهمة مساعد مدرب الفريق الأول للقلعة الخضراء بداية من الأسبوع المقبل مباشرة بعد توقيع عقد رسمي مع إدارة النادي.

وقال السفري في تصريح حصري لشوف سبور، إنه قطع أشواطا مهمة مع مسؤولي الفريق لتولي مسؤولية مساعد مدرب رفقة الطاقم التقني تحت إشراف المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مؤكدا أن الهدف من العودة إلى النادي تتجلى بالأساس في إخراجه من أزمة النتائج التي يمر منها سيما أن الفريق على موعد مع منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع قائلا :" الحمد لله المفاوضات مرت في ظروف جيدة ولي كل الشرف لمساعدة النادي في الخروج من أزمته".

وأضاف ذات المتحدث:" عندنا جمهور كبير ولاعبون في المستوى لا نستحق كل هذه النتائج السلبية للفريق مؤخرا".

ومعلوم أن فريق الرجاء قد ضيع العديد من النقاط خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية والتي خلفت أحداثا خطيرة آخرها الاعتداء على اللاعبين خلال عودتهم من مدينة واد زم.



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شوف سبور المغرب الرجاء يوسف السفري

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