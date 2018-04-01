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حصري...القبض على قاتل صديقه بحي الخيام بأكادير

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 22:14 حصري...القبض على قاتل صديقه بحي الخيام بأكادير | حوادث و حقوق
حصري...القبض على قاتل صديقه بحي الخيام بأكادير
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير قبل قليل من توقيف منفذ جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب عشريني بحي الخيام مساء اليوم.


شوف تيفي:أحمد الهلالي


تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير قبل قليل من توقيف منفذ جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها شاب عشريني بحي الخيام مساء اليوم.

ووفق مصدر خاص لقناة "شوف تيفي"، فإن المشتبه به البالغ من العمر 21 سنة والملقب ب "ولد مول البابوش" تم توقيفه على مستوى حي بنسركاو بعدما لاذ بالفرار إثر إجهازه على صديقه بحي الخيام أثناء نشوب خلاف حاد بينهما بسبب مشاكل بينهما قديمة جعلته يدخل في شجار مع غريمه ويصفيه بتوجيه طعنة قاتلة له على مستوى البطن أردته قتيلا.

وأضاف ذات المصدر لشوف تيفي، أن المشتبه به قام بالفرار صوب بنسركاو وتوارى عن الأنظار في انتظار مغادرته النفوذ الترابي لمدينة أكادير نحو مدينة فاس، غير أن يقظة الأجهزة الأمنية وحنكة وخبرة عناصرها، جعلتها تهتدي في ظرف وجيز للجاني، ويتم توقيفه.

هذا، وأحيل الموقوف على المصلحة الولائية لمدينة أكادير من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وحيثيات قتله لصديقه، قبل عرضه أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف قاتل صديقه حي الخيام جريمة قتل

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