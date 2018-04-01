أتليتيكو مدريد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي ﻿

تأهل فريق أتليتيكو مدريد لكرة القدم، قبل قليل، لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق أرسنال الإنجليزي بعد تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون رد برسم إياب نصف النهائي.

شوف سبور

تأهل فريق أتليتيكو مدريد لكرة القدم، قبل قليل، لنهائي الدوري الأوروبي على حساب فريق أرسنال الإنجليزي بعد تحقيق الفوز بنتيجة هدف دون رد برسم إياب نصف النهائي.

وسجل دييغو كوستا لاعب فريق أتليتيكو مدريد الهدف الوحيد في المباراة خلال الدقيقة 45 في لقاء ممتع شهد العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكلا الفريقين.

ومعلوم أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف في كل شباك.