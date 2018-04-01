العثماني رئيس الحكومة في تعليقه على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران: '' لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو أن يتسامح مع أي اعتداء على سيادته بأي وجه كان'' ﻿

تطرق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى الموقف الحازم الذي اتخذه المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي لها علاقة بتطورات قضية الوحدة الترابية، حيث

''شوف تيفي''

تطرق سعد الدين العثماني رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، إلى الموقف الحازم الذي اتخذه المغرب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة والتي لها علاقة بتطورات قضية الوحدة الترابية، حيث قام بقطع علاقاته مع إيران ليؤكد على أن أي اعتداء على ثوابت الوطن وعلى سيادة المغرب، لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو أن يتسامح معه بأي وجه كان.

وتطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كذلك لتطورات قضية الوحدة التربية للمملكة، باعتبارها تشكل بالنسبة لكل المغاربة قضية ثوابت وسيادة وطنية، وأكد أن المغرب تعامل بقيادة الملك محمد السادس خلال المرحلة الأخيرة مع هذه التطورات بالصرامة اللازمة خاصة مع استفزازات الانفصاليين الذين حاولوا تغيير طبيعة المنطقة شرق الجدار، وقد كان من نتائج تلك الصرامة في الموقف المغربي صدور قرار مجلس الأمن منصفا للمغرب في عمومه، حيث طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طبيعة المنطقة العازلة، وأشار صراحة إلى ضرورة عدم تحويل أي بنيات إدارية أو غيرها إلى منطقة بئر لحلو، كما طالب الانفصاليين بالانسحاب الفوري من الكركرات، مما يؤكد جدية وواقعية ناقوس الخطر الذي دقه المغرب بخصوص مجمل التجاوزات والاستفزازات التي قام بها الانفصاليون، كما أن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي أوضح، بالصرامة اللازمة، استعداده لحماية حدوده وأراضيه كما تقوم بذلك سائر البلدان في العالم.

ونوه رئيس الحكومة، بالتعبئة الوطنية الشاملة حول الموضوع والتي شاركت فيها جميع شرائح الشعب المغربي من قدماء المحاربين وأعيان وشيوخ القبائل بالأقاليم الجنوبية والأحزاب والنقابات والمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني بسائر ربوع ومناطق الوطن والتي نظمت العديد من الأنشطة وأصدرت عدة بيانات حول الموضوع، حيث أن موقف الملك الصارم والصلب والقوي، وموقف الشعب المغربي الذي أكد أنها قضية إجماع وطني، جعلا العالم يتفاعل مع صرخة المغرب الذي أعلن استعداده للدفاع عن حقوقه متحدا وقويا.