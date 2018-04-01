بعد الوقفة الاحتجاجية.. مستخدمو قناة ''ميدي 1 تيفي'' متذمرون من العشوائية في تسيير المؤسسة ﻿

نوه المكتب النقابي لمستخدمي ومستخدمات قناة ''ميدي 1 تيفي''، بالوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي عبر بها المستخدمون يومه الخميس 2 ماي 2018، عن سخطهم وتذمرهم مما اعتبروه عشوائية وارتجالية في تسيير

''شوف تيفي''

نوه المكتب النقابي لمستخدمي ومستخدمات قناة ''ميدي 1 تيفي''، بالوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي عبر بها المستخدمون يومه الخميس 2 ماي 2018، عن سخطهم وتذمرهم مما اعتبروه عشوائية وارتجالية في تسيير المؤسسة، وبرهنوا عن انخراطهم المسؤول وتعبئتهم الكبيرة من أجل إنجاح مختلف المحطات النضالية التي تروم تحقيق تطلعاتهم المهنية والاجتماعية المشروعة.

وأكد المكتب النقابي في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إشادته بالانخراط الكبير والمكثف لمهنيات ومهنيي القناة في هذه الوقفة الاحتجاجية، داعيا إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمهني داخل المؤسسة وصون المكتسبات.

وحذر المكتب النقابي لقناة ''ميدي 1 تيفي'' في بلاغه،الإدارة العامة للقناة وعلى رأسها المدير العام، من أن هذا الشكل الاحتجاجي الإنذاري ستعقبه مزيد من الأشكال الاحتجاجية، ما لم تضع الإدارة حدا لحالة الجمود التي تعتري الحوار الاجتماعي والذي ستكون له عواقب وخيمة.