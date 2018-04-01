مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك ﻿

أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود القيادي السابق في البوليساريو أنه مسجون في إقامة جبرية بموريتانيا لا يسمح لزواره بالمكوث معه لساعات وأنه ممنوع من التنقل خارج ما أسماه بالسجن، وأضاف أنه انتدب محامين

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أكد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود القيادي السابق في البوليساريو أنه مسجون في إقامة جبرية بموريتانيا لا يسمح لزواره بالمكوث معه لساعات وأنه ممنوع من التنقل خارج ما أسماه بالسجن، وأضاف أنه انتدب محامين للدفاع عنه لكن ملفه يسير ببطء..حسب ما أورده في حوار أجراه معه الزميل مصطفى لختاصير ونشر في عدد "المشعل" لهذا الأسبوع.

واعتبر مصطفى سلمى أن القرار الأممي الذي صدر قبل أيام ( مع نهاية أبريل الماضي) تاريخي ويصب لصالح المغرب، لأنه أخذ جميع مطالبه بعين الاعتبار ورفض جميع مطالب البوليساريو، وأن تقصير مدة إقامة المينورسو إلى 6 أشهر الذي ههللوا به كنصر في المخيمات، لا يصب في صالح الجبهة الانفصالية بقدر ما يخدم الملف المغربي.. موضحا أن العالم اليوم أصبح في تكتل واحد لصالح الحكم الذاتي ولصالح المملكة المغربية، وهذا التحول أملته ظروف ومتغيرات استراتيجية...