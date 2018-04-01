محمد صلاح يقترب من تحقيق حلم طفولته ﻿

عبر محمد صلاح نجم الكرة المصرية، عن سعادته بعد تحقيق التأهل مع فريقه ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فريقه السابق روما، مؤكدا أنه حلم من أحلام الطفولة وقد اقترب كثيرا من

'' شوف سبور''

عبر محمد صلاح نجم الكرة المصرية، عن سعادته بعد تحقيق التأهل مع فريقه ليفربول الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فريقه السابق روما، مؤكدا أنه حلم من أحلام الطفولة وقد اقترب كثيرا من تحقيقه.

وأكد صلاح في تصريح لوسائل الإعلام، أن التأهل للنهائي كان صعبا جدا، قائلا:'' كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة كما كنا نتوقع أن تكون الأجواء كذلك.. ولكن الأهم أننا تأهلنا للنهائي رغم الخسارة''.

وتابع النجم المصري قائلا: ''أنا أحلم كثيرا بالفوز بدوري أبطال أوروبا وأتمنى أن يدعو لي الجميع من أجل تحقيق ذلك، هذا هو حلم الطفولة بالنسبة لي وأحمد الله أنه تحقق''.