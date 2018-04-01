هذا هو الحكم الذي سيمثل المغرب في البطولة العربية ﻿

اختير الحكم رضوان جيد من طرف الاتحاد العربي لكرة القدم، لقيادة مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية المقرر بالسعودية في الفترة المتراوحة ما بين 17 و30 ماي الحالي.

'' شوف سبور''

اختير الحكم رضوان جيد من طرف الاتحاد العربي لكرة القدم، لقيادة مباريات الدور التمهيدي للبطولة العربية المقرر بالسعودية في الفترة المتراوحة ما بين 17 و30 ماي الحالي.

وأعلن الاتحاد العربي عن اختيار 8 حكام لإدارة المباريات، ويتعلق الأمر بكل من الأردني أحمد يعقوب والإماراتي يعقوب يوسف الحمادي والسعوديين خالد الطريس ومحمد خالد الهويش السوداني صبري محمد فضل والعماني أحمد وأبوبكر الكاف والكويتي علي قاسم شعبان وأخيرا رضوان جيد.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من فريق الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي وفريق الفتح الرباطي يمثلون المغرب في هذه التظاهرة الرياضة.