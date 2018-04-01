رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية ﻿

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، صباح اليوم الخميس، من توقيف طالب يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، صباح اليوم الخميس، من توقيف طالب يبلغ من العمر 20 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد مجموعة من عمليات الولوج غير المشروع إلى مواقع إلكترونية أجنبية ومحلية، من بينها الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة مهنية وطنية، متبوعة بتغيير المعطيات والبيانات المعلوماتية الواردة بها، مما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الخميس.

وأضاف ذات المصدر أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه به، أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.



