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الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 19:56 الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك
الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب
أدانت دولة الكويت، يومه الخميس 3 ماي، أي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عن ''إدانة دولة

شوف تيفي:


أدانت دولة الكويت، يومه الخميس 3 ماي، أي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية عن "إدانة دولة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية الشقيقة".

كما أكد المصدر ذاته، موقف دولة الكويت "الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية أيا كان مصدرها". مشددا على أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التنديد على خلفية دعم  عسكري من حزب الله لجبهة البوليساريو الانفصالية وذلك بتدريب عناصر من البوليساريو على حرب العصابات بمباركة إيرانية، الأمر الذي دفع بالمغرب لقطع علاقته مع إيران يوم الثلاثاء المنصرم، انطلاقا من رفضه التام أي مس بوحدة  واستقرارالأراضي الترابية المغربية.  

 

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