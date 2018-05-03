 صورة... مالقا الإسباني يكرم نجمه المغربي ''ملغا'' ﻿
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صورة... مالقا الإسباني يكرم نجمه المغربي ''ملغا''

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 19:50 صورة... مالقا الإسباني يكرم نجمه المغربي ملغا | سبور
صورة... مالقا الإسباني يكرم نجمه المغربي ''ملغا''
كرم صباح اليوم الخميس النجم المغربي عبد الله الأنطاكي الملقب بـ''ملغا'' ، من طرف فريق مالقا الإسباني، حيث تم إطلاق اسمه على إحدى البوابات الرئيسية للملعب الرسمي ''لاروزاليدا''، اعترافا بما أسداه

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كرم صباح اليوم الخميس النجم المغربي عبد الله الأنطاكي الملقب بـ''ملغا'' ، من طرف فريق مالقا الإسباني، حيث تم إطلاق اسمه على إحدى البوابات الرئيسية للملعب الرسمي ''لاروزاليدا''، اعترافا بما أسداه ''ملغا'' من خدمات لألوان النادي وتكريما لعطائه وتخليدا لاسمه في تاريخ الفريق الإسباني.

وعرف هذا التكريم حضور كل من حمزة الحجزي نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومحمد جودار، ونور الدين النيبت أعضاء جامعة الكرة، ورئيس بلدية مدينة مالقا، والقنصل العام للمغرب، ووزير المغاربة المقيمين في الخارج عبد الكريم بنعتيق ، و مالك النادي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني.

ويذكر أن عبد الله الأنطاكي، سبق له أن لعب في كل من فريق سطاد المغربي وفريق مالقا الإسباني الذي ختم معه مشواره الكروي، حيث يشغل مديرا تقنيا في مدارس مالقا لكرة القدم.

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شوف سبور الدارالبيضاء ملغا عبد الله الأنطاكي مالقا الإسباني

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