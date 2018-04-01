الجامعة تغيير موعد مباراة المنتخب الوطني أمام أوكرانيا ﻿

قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتغيير موعد مباراة المنتخب المغربي أمام أوكرانيا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إلى يوم الخميس 31 ماي الجاري بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية

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قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتغيير موعد مباراة المنتخب المغربي أمام أوكرانيا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إلى يوم الخميس 31 ماي الجاري بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف، على الساعة الثامنة مساء ، بدل الأربعاء 30 ماي الجاري كما كان مقررا سالفا.

وسيجري المنتخب الوطني مباراته الثانية أمام منتخب سلوفاكيا يوم الإثنين 4 يونيو المقبل بملعب جنيف بالعاصمة السويسرية جنيف، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، فيما سيخوض أبناء هيرفي رونار المباراة الثالثة، أمام المنتخب الإستوني يوم الأحد 9 يونيو بملعب "لي كوك أرينا" بـ" تالين" عاصمة إستونيا، ابتداء من السابعة مساء.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.