غاريت بيل يرحل عن ريال مدريد وهذا هو الرقم الذي اختاره ﻿

يعيش جاريث بيل مهاجم ريال مدريد آخر موسم كروي له رفقة المرينغي، إذ سيرحل اللاعب الويلزي عن فريقه الحالي نهاية الموسم.

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يعيش جاريث بيل مهاجم ريال مدريد آخر موسم كروي له رفقة المرينغي، إذ سيرحل اللاعب الويلزي عن فريقه الحالي نهاية الموسم.

ووفق ما ذكرته صحيفة « دون بالون » الإسبانية اليوم الخميس، فإن بيل أخبر وكيل أعماله جوناثان بارنيت أنه يريد معرفة فريقه الجديد بشكل حاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة، غير أنه يرغب في العودة إلى ناديه السابق توتنهام الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة، أن بيل يريد الحصول على الرقم 10 الذي يرتديه المهاجم الحالي هاري كين و الذي قد يرحل عن السبيرز بنهاية الموسم .

جدير بالذكر أن غاريت بيل انتقل إلى ريال مدريد عام 2013 قادما إليه من توتنهام الإنجليزي.