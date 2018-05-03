 بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش'' ﻿
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مقاطعون ولكن...!

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 19:47 بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق
بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''
بعد 24 ساعة على نشر شركة سنطرال دانون لبلاغ قدمت من خلاله الاعتذار لجميع المغاربة، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الخميس، صورة، تم التقاطها من داخل مركز تجاري، عبارة عن

"شوف تيفي"


بعد 24 ساعة على نشر شركة سنطرال دانون لبلاغ قدمت من خلاله الاعتذار لجميع المغاربة، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الخميس، صورة، تم التقاطها من داخل مركز تجاري، عبارة عن إعلان أكدت من خلاله الشركة أنها لم تزد في أسعار الحليب منذ سنة 2013.


وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة المشاركين في حملة "مقاطعون"، حيث طالب الجميع شركة "سنطرال دانون" وجميع الشركات المنتجة للحليب، بتخفيض أسعار مننتوجاتها، بينما أشار آخرون إلى أن اعتذار "سنطرال" دليل على نجاح حملة المقاطعة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "سنطرال دانون" قدمت أمس الأربعاء، في بلاغ لها اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من التصريحات الحادة الصادرة من قبل أطر في الشركة والتي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شركة سنطرال دانون الاعتذار المغاربة

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