منخرطو الرجاء يصدرون بلاغا استنكاريا بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حافلة الفريق الأخضر ﻿

أصدر منخرطو فريق الرجاء الرياضي، بلاغا على خلفية الاعتداء الذي تعرض له لاعبو الفريق مساء أمس الأربعاء، أثناء عودتهم من مدينة واد زم إلى مدينة الدار البيضاء، بعد خسارتهم أمام سريع واد زم بثلاثة

شوف سبور

أصدر منخرطو فريق الرجاء الرياضي، بلاغا على خلفية الاعتداء الذي تعرض له لاعبو الفريق مساء أمس الأربعاء، أثناء عودتهم من مدينة واد زم إلى مدينة الدار البيضاء، بعد خسارتهم أمام سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية .

وأكد المنخرطون عن مساندتهم و مؤازرتهم الفعلية و المطلقة لجميع مكونات الفريق الأول من لاعبين، طاقم تقني ، طبي و إداري على إثر الأحداث المأسوف عليها التي أعقبت اللقاء الأخير، و التي تعرض خلالها بعض أفراد بعثة الرجاء إلى وابل من الشتم و العنف مما خلف أضرارا جسدية و مادية كبيرة.

وأضاف البلاغ " نود التأكيد على تقديرنا لكل التضحيات المادية و المعنوية التي قدمها اللاعبون طيلة الموسم الرياضي في ظل ظروف قاسية و إكراهات جمة في سبيل تحقيق نتائج مرضية وإسعاد جماهير الرجاء العريضة" .

وختم بلاغ المنخرطين بدعوة الجماهير الرجاوية بالمساندة و الدعم اللامشروطين، للالتحام حول المصلحة العليا للفريق و التحلي بالواقعية و الموضوعية و الفكر الإيجابي من أجل تخطي المرحلة و العودة بالرجاء إلى سابق عهده.