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عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 19:32 عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير | حوادث و حقوق
عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير
لقي شاب قبل قليل مصرعه بحي الخيام بأكادير بعدما تلقى طعنة قاتلة على يد صديق له بواسطة سكين من الحجم الكبير.

شوف تيفي:أحمد الهلالي


لقي شاب قبل قليل مصرعه بحي الخيام بأكادير بعدما تلقى طعنة قاتلة على يد صديق له بواسطة سكين من الحجم الكبير.

ووفق مصادر "شوف تيفي"،فالشابان دخلا في نقاش حاد بينهما لتتحول الأمور بعد ذلك لشجار عنيف، استل معه أحدهما سكينا كان بحوزته موجها به طعنة قاتلة لغريمه على مستوى البطن تاركا إياه غارقا في دمائه، ولاذا بالفرار نحو وجهة غير معلومة.

هذا، ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية لعين المكان وتم نقل الضحية صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد دخوله للمستشفى، متأثرا بالجرح الغائر الذي أصيب به في بطنه.

ومن جهتها، مازالت المصالح الأمنية بأكادير تواصل تحرياتها وأبحاثها على أعلى مستوى لاعتقال الجاني الذي مازال في حالة فرار.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير جريمة قتل شابين خلاف حاد شجار

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