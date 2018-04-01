حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس ﻿

في جديد الشكاية التي تقدمت بها أسرة ، تتهم ''خال'' طفلتهم بهتك عرضها بواسطة إصبعه ، أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الطفلة الضحية، تتواجد في هذه اللحظات من يومه الخميس، بمستشفى الغساني بفاس للحصول على

"شوف تيفي"

في جديد الشكاية التي تقدمت بها أسرة ، تتهم "خال" طفلتهم بهتك عرضها بواسطة إصبعه ، أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الطفلة الضحية، تتواجد في هذه اللحظات من يومه الخميس، بمستشفى الغساني بفاس للحصول على شهادة طبية ثانية، للتأكد من تعرضها لهتك العرض.

وأوضح المصدر ذاته أن الأسرة وبعد تقدمها بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، ستقدم شكاية أخرى إلى المصالح الأمنية، حتى يتم إيقاف "الخال".

وأشار ذات المصدر إلى أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، مصابة بخدوش وتعفنات على مستوى جهازها التناسلي، مبرزا أن والدتها توجد خارج البلاد وبالتحديد بدولة الإمارات.





