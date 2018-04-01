 مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس | حوادث و حقوق

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها طيماكس بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت | دولي

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

مقاطعون ولكن...!

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 19:14 مؤلم.. الفتاة اللي دهسها طيماكس بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت | دولي
مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي دهستها دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، يوم الجمعة الماضي بحي السعادة بمنطقة الدروة بالبيضاء، لفظت أنفاسها الأخيرة يومه الخميس، نظرا لخطورة الإصابات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي دهستها دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، يوم الجمعة الماضي بحي السعادة بمنطقة الدروة بالبيضاء، لفظت أنفاسها الأخيرة يومه الخميس، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.


وكان المصدر ذاته قد أكد الأسبوع الماضي، أن الفتاة الضحية، تعرضت للدهس من دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، خلال محاولة سائقها الفرار بعد مطاردته من طرف قائد وأعوان سلطة.

وأكد ذات المصدر أن القائد وأعوان السلطة، طاردوا المتسبب في وفاة الفتاة، بعد سرقته للدراجة السريعة ودهس الفتاة، إلا أنه فر إلى وجهة غير معلومة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طيماكس حي السعادة منطقة الدروة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثيـــر وبالفيديو.. الزعيم الكوري يدفع صحافيا وقف في طريق زوجته | دولي

مثيـــر وبالفيديو.. الزعيم الكوري يدفع صحافيا وقف في طريق زوجته

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار | دولي

تزامنــا مع قرار المغرب كارثة كبرى تنتظر إيران إذا نفذ ترامب هذا القرار

أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان | دولي

أربع أحـــزاب تتحالف للإطاحة بأردوغـــان

بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع | دولي

بالفيديو: نــايضة بباريس الفرنسية يوم فاتح ماي وهاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير | بــووز

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي | خارج البلاطو

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك
منذ 5 دقائق

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.