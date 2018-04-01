مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي دهستها دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، يوم الجمعة الماضي بحي السعادة بمنطقة الدروة بالبيضاء، لفظت أنفاسها الأخيرة يومه الخميس، نظرا لخطورة الإصابات

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة التي دهستها دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، يوم الجمعة الماضي بحي السعادة بمنطقة الدروة بالبيضاء، لفظت أنفاسها الأخيرة يومه الخميس، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها.



وكان المصدر ذاته قد أكد الأسبوع الماضي، أن الفتاة الضحية، تعرضت للدهس من دراجة نارية سريعة من نوع ''طيماكس''، خلال محاولة سائقها الفرار بعد مطاردته من طرف قائد وأعوان سلطة.

وأكد ذات المصدر أن القائد وأعوان السلطة، طاردوا المتسبب في وفاة الفتاة، بعد سرقته للدراجة السريعة ودهس الفتاة، إلا أنه فر إلى وجهة غير معلومة.