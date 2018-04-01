طاقم تحكيم تونسي لقيادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر ﻿

أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر، برسم الجولة الأولى، لحساب مباريات المجموعة الثانية، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إلى طاقم

شوف سبور

أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، مهمة قيادة مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر، برسم الجولة الأولى، لحساب مباريات المجموعة الثانية، في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، إلى طاقم تحكيم تونسي.

وسيقود الحكم الصادق سالمي قيادة المباراة، و سيساعده كل من التونسي أنور حميلة و الليبي عطية امساد ، الحكم السينغالي الحاج أمادو كان كحكم رابع.

ويذكر أن المباراة بين مباراة الدفاع الحسني الجديدي ومولودية الجزائر ستجرى يوم غد الجمعة على الساعة الثامنة مساء بملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية.