 عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي ﻿
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عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

مقاطعون ولكن...!

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 18:21 عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع
عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي
يمثل المعتقل نبيل أحمجيق، خلال هذه اللحظات من يومه الخميس 3 ماي 2018، أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

"شوف تيفي"

يمثل المعتقل نبيل أحمجيق، خلال هذه اللحظات من يومه الخميس 3 ماي 2018، أمام القاضي علي الطرشي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة أن نبيل أحمجيق وخلال بداية الاستماع له، كشف عن ظروف وملابسات اعتقاله، وحاول الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى أنه لم يشارك بأي مخطط لزعزعة أمن البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن نبيل أحمجيق الذي يعتبر آخر معتقل يتم الاستماع له، يعتبر الذراع اليمنى للمعتقل ناصر الزفزافي، وقد ظهر إلى جانبه في العديد من الفيديوهات الخاصة بالاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي أحمجيق محكمة الاستئناف البيضاء

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