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عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوج اللي ماتت مراتو بعد 14 يوم من عرسهم ضواحي الجديدة

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 18:18 عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوج اللي ماتت مراتو بعد 14 يوم من عرسهم ضواحي الجديدة | مجتمع
عاجل..هذا ما تقرر في حق الزوج اللي ماتت مراتو بعد 14 يوم من عرسهم ضواحي الجديدة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قرر قبل قليل من يومه الخميس 3 ماي 2018، متابعة زوج العروس التي فارقت الحياة بعد 14 يوما من عرسها، في حالة اعتقال، وأمر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، قرر قبل قليل من يومه الخميس 3 ماي 2018، متابعة زوج العروس التي فارقت الحياة بعد 14 يوما من عرسها، في حالة اعتقال، وأمر بإحالته على السجن المحلي لمدينة الجديدة، المعروف بسجن "سيدي موسى".

وأكد المصدر ذاته أن الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، حدد تاريخ 29 ماي 2018، كموعد لعقد أولى جلسات محاكمة زوج الضحية والذي يشتبه في تورطه في وفاة زوجته.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الزوجة، تتهم زوج هذه الأخيرة بالتورط بوفاتها بعد 14 يوما من عرسهما، مؤكدين عثورهم عليها مرمية أرضا بمنزل الزوجية وبها أثار ضرب على مستوى الرأس.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة الجديدة العروس الاعتقال الزوج

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