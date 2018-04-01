الخلفي: الخارجية الإيرانية لم تستطع تكذيب ما قدمناه من أدلة ملموسة ﻿

تقدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بعدة توضيحات في تصريح أعقب أشغال المجلس الحكومي ليومه الخميس 3ماي 2018، بشأن قرار قطع العلاقة مع إيران التي أوضح ''أنها لم تكن اعتباطا، فأول خطوة كانت هي

شوف تيفي: جواد الأطلس

تقدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بعدة توضيحات في تصريح أعقب أشغال المجلس الحكومي ليومه الخميس 3ماي 2018، بشأن قرار قطع العلاقة مع إيران التي أوضح "أنها لم تكن اعتباطا، فأول خطوة كانت هي زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في طهران ومواجهته بالأدلة بشكل مباشر بحيث لم نتوقف على استدعاء القائم بالأعمال بسفارة إيران فقط، لأن الأمر يتعلق بموضوع خطير".

وقال مصطفى الخلفي في جوابه على سؤال موفد "شوف تيفي" حول تصريحات حزب الله اللبناني الذي حاول التملص مدعياً "أن المغرب لم يقدم أدلة مقنعة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، حيث رد الوزير في حديثه على هذه التصريحات الأخيرة، "أن المغرب قدم أدلة قاطعة لإيران في تواصل مباشر مع الخارجية الإيرانية التي لم تستطع دحض أو تكذيب ما تم تقديمه لها من أدلة طبعتها كرنولوجية من الأحداث تورط الحزب المذكور، وذلك حسب معطيات ملموسة لأجهزة المملكة المغربية والتي تراقب أمن البلد بعناية ودقة بالغة، بالإضافة أن المغرب قدم تواريخ مضبوطة، وحين العودة من هذه الزيارة تم قطع العلاقات مع طهران".

وأضاف الخلفي، أن "التطورات غير المسبوقة كانت منذ حوالي سنتين، وأخذنا الوقت الكافي قبل اتخاذ هذا القرار، بعد أن تبين لنا أن حزب الله أسس لجنة سميت بـ "لجنة دعم الشعب الصحراوي"، حيث كان الدليل الأول أن خبراء عسكريين من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات وانخرطوا في عمليات التدريب لعناصر الانفصال على طرق حرب العصابات والشوارع، وتم تكوين عناصر الكوموندو في هذا المجال".

وكشف مصطفى الخلفي، أن المغرب قدم تواريخ لتحركات عنصر مسؤول بالسفارة الإيرانية بالجزائر لتسهيل الجانب اللوجيستيكي في هذه العملية، حيث تم إرسال خبراء متفجرات إلى تندوف، أعقبه تطور أخطر يتمثل في تسليم شحنة من الأسلحة قدمها قياديون بحزب الله إلى الميلشيات المسلحة بالبوليساريو، مشددا في حديثه "لا نتحدث من فراغ"، ليضيف الوزير " هناك عضو حامل لجواز ديبلوماسي إيراني ساهم في تنظيم اللقاءات والاتصالات للمسؤولين العسكريين بحزب الله قصد التوجه لتندوف".

وختم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة حديثه بشأن السؤال المطروح، أن "الأمر سيكون جد مكلف لمن يتجرأ على السيادة الوطنية والقرار يتسم باستقلالية، وهو قرار مغربي خالص فاجأ الكثيرين، يأتي في مواقف المغرب الحازمة ولا يمكن أن يملي علينا أحد ما نفعله رداً على ادعاءات بيان حزب الله اللبناني".