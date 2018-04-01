 الخلفي: الخارجية الإيرانية لم تستطع تكذيب ما قدمناه من أدلة ملموسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير | حوادث و حقوق

عاجل.. خلاف حاد بين شابين ينتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس | حوادث و حقوق

حصري.. هذا جديد واقعة تعرض طفلة عندها أربع سنوات لهتك العرض على يد خالها بفاس

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها طيماكس بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت | دولي

مؤلم.. الفتاة اللي دهسها ''طيماكس'' بمنطقة الدروة بالبيضاء ماتت

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي | بووز

بث مباشر : أتلتيكو مدريد - آرسنال / الدوري الأوروبي

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي | مجتمع

عاجل..بعد الاستماع للزفزافي: أحمجيق يمثل في هذه اللحظات أمام القاضي

مقاطعون ولكن...!

الخلفي: الخارجية الإيرانية لم تستطع تكذيب ما قدمناه من أدلة ملموسة

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 18:06 الخلفي: الخارجية الإيرانية لم تستطع تكذيب ما قدمناه من أدلة ملموسة | بوليتيك
الخلفي: الخارجية الإيرانية لم تستطع تكذيب ما قدمناه من أدلة ملموسة
تقدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بعدة توضيحات في تصريح أعقب أشغال المجلس الحكومي ليومه الخميس 3ماي 2018، بشأن قرار قطع العلاقة مع إيران التي أوضح ''أنها لم تكن اعتباطا، فأول خطوة كانت هي

شوف تيفي: جواد الأطلس

 

تقدم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة بعدة توضيحات في تصريح أعقب أشغال المجلس الحكومي ليومه الخميس 3ماي 2018، بشأن قرار قطع العلاقة مع إيران التي أوضح "أنها لم تكن اعتباطا، فأول خطوة كانت هي زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في طهران ومواجهته بالأدلة بشكل مباشر بحيث لم نتوقف على استدعاء القائم بالأعمال بسفارة إيران فقط، لأن الأمر يتعلق بموضوع خطير".

وقال مصطفى الخلفي في جوابه على سؤال موفد "شوف تيفي" حول تصريحات حزب الله اللبناني الذي حاول التملص مدعياً "أن المغرب لم يقدم أدلة مقنعة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، حيث رد الوزير في حديثه على هذه التصريحات الأخيرة، "أن المغرب قدم أدلة قاطعة لإيران في تواصل مباشر مع الخارجية الإيرانية التي لم تستطع دحض أو تكذيب ما تم تقديمه لها من أدلة طبعتها كرنولوجية من الأحداث تورط الحزب المذكور، وذلك حسب معطيات ملموسة لأجهزة المملكة المغربية والتي تراقب أمن البلد بعناية ودقة بالغة، بالإضافة أن المغرب قدم تواريخ مضبوطة، وحين العودة من هذه الزيارة تم قطع العلاقات مع طهران".

وأضاف الخلفي، أن "التطورات غير المسبوقة كانت منذ حوالي سنتين، وأخذنا الوقت الكافي قبل اتخاذ هذا القرار، بعد أن تبين لنا أن حزب الله أسس لجنة سميت بـ "لجنة دعم الشعب الصحراوي"، حيث كان الدليل الأول أن خبراء عسكريين من حزب الله قاموا بزيارة المخيمات وانخرطوا في عمليات التدريب لعناصر الانفصال على طرق حرب العصابات والشوارع، وتم تكوين عناصر الكوموندو في هذا المجال".

وكشف مصطفى الخلفي، أن المغرب قدم تواريخ لتحركات عنصر مسؤول بالسفارة الإيرانية بالجزائر لتسهيل الجانب اللوجيستيكي في هذه العملية، حيث تم إرسال خبراء متفجرات إلى تندوف، أعقبه تطور أخطر يتمثل في تسليم شحنة من الأسلحة قدمها قياديون بحزب الله إلى الميلشيات المسلحة بالبوليساريو، مشددا في حديثه "لا نتحدث من فراغ"، ليضيف الوزير " هناك عضو حامل لجواز ديبلوماسي إيراني ساهم في تنظيم اللقاءات والاتصالات للمسؤولين العسكريين بحزب الله قصد التوجه لتندوف".

وختم مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة حديثه بشأن السؤال المطروح، أن "الأمر سيكون جد مكلف لمن يتجرأ على السيادة الوطنية والقرار يتسم باستقلالية، وهو قرار مغربي خالص فاجأ الكثيرين، يأتي في مواقف المغرب الحازمة ولا يمكن أن يملي علينا أحد ما نفعله رداً على ادعاءات بيان حزب الله اللبناني".

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرباط القضية الوطنية مصطفى الخلفي وزارة الخارجية الناطق الرسمي باسم الحكومة العلاقات الدبلوماسية الصحراء المغربية إيران السيادة الوطنية المملكة المغربية حزب الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

عاجل..الاتحاد الإفريقي يوجه ضربة موجعة للجزائر والبوليساريو ويعلن احترامه قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران | بوليتيك

عاجل..الاتحاد الإفريقي يوجه ضربة موجعة للجزائر والبوليساريو ويعلن احترامه قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة | بوليتيك

عاجل..الجزائر تقرر التصعيد مع المغرب بعد قطعه علاقاته الدبلوماسية مع إيران والقضية فيها طرد دبلوماسيين مغاربة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

شــاهد صدمة ساكنة كاريان سيدي مومن بعد قرار ترحيلهم إلى مديونة

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير | بــووز

بالفيديو..رد قوي من مشجع مغربي على الاعتداء الخطير الذي تعرض له لاعبو الرجاء من طرف الجماهير

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي | خارج البلاطو

بالدليل بوعشرين يظهر في فيديوهات يمارس الجنس على الضحايا وساعة الحقيقة دقت بعد قرار القاضي

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..بائع متجول يعيش المعاناة بمارتيل..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك | بوليتيك
منذ 7 دقائق

مصطفى سلمى: العالم كله أصبح مع المغرب و التقرير الأممي الأخير يؤكد ذلك

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية | مجتمع

رجال الحموشي بالجديدة يوقفون طالبا تورط في قرصنة المواقع الإلكترونية

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب | بوليتيك

الكويت تدين وبشدة أي محاولات تستهدف أمن المغرب

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: من 2013 ثمن الحليب ماتزادش | حوادث و حقوق

بالصورة.. بعدما قدمات الاعتذار للمغاربة: شركة سنطرال ترد: ''من 2013 ثمن الحليب ماتزادش''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.