هذا موعد الكشف عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي ﻿

أكدت مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستعقد ندوة صحفية أواخر شهر ماي الجاري، من أجل تقديم القميص الرسمي للمنتخب المغربي، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

أكدت مصادر مطلعة، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستعقد ندوة صحفية أواخر شهر ماي الجاري، من أجل تقديم القميص الرسمي للمنتخب المغربي، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضافت نفس المصادر، أن جامعة الكرة ستكشف عن القميص الرسمي ''لأسود الأطلس'' بعد نهاية المعكسر التدريبي للأسود استعدادا للمونديال.

وكان عضو جامعي مسؤول في اتصال هاتفي أجراه مع ''شوف سبور'' كشف أن القميص الذي قدمته شركة أديداس هو القميص الثاني وليس الرسمي.

وعبر عدد من المغاربة عن غضبهم وعن عدم رضاهم لهذا الزي الرسمي للأسود، مؤكدين أن قميص المنتخب الوطني لايرقى إلى المستوى، مقارنة بأقمصة المنتخبات الأخرى.

‎ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.