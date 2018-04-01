مسؤولو الرجاء يراسلون فيتا كلوب الكونغولي لتغيير موعد المباراة ﻿

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، راسلوا مسوؤلي فريق فيتا كلوب الكونغولي، بخصوص تغيير موعد المباراة التي ستجرى ، برسم أولى مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية

شوف سبور

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن مسؤولي فريق الرجاء الرياضي، راسلوا مسوؤلي فريق فيتا كلوب الكونغولي، بخصوص تغيير موعد المباراة التي ستجرى ، برسم أولى مباريات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واقترح مسوؤلو الفريق الأخضر، من مسؤولي الفريق الكونغولي، تقديم موعد المباراة إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، عوض الساعة السابعة مساء، التي تتزامن مع موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة ضد ريال مدريد، حيث يراهن الفريق الأخضر على الحضور الجماهيري لإنعاش موارده المالية.

ويذكر أن المباراة ستجرى يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة السابعة مساء.