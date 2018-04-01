موسم وليد أزارو ينتهي مع الأهلي المصري ﻿

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي المصري، أن الموسم الكروي للدولي المغربي وليد أزارو انتهى بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وأثبتت الفحوصات الطبية أن أزارو سيغيب لمدة 6 أسابيع.

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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي المصري، أن الموسم الكروي للدولي المغربي وليد أزارو انتهى بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، وأثبتت الفحوصات الطبية أن أزارو سيغيب لمدة 6 أسابيع.

وكان أزارو قد تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية ، حيث غاب عن مباراة المصري فى الدوري ومواجهة الترجي التونسي وكمبالا سيتي بدور أبطال أفريقيا.

وبات الدولي المغربي وليد أزارو مهددا بالغياب عن بطولة كأس العالم روسيا 2018 ، رفقة المنتخب المغربي.

ويذكر أن الدولي المغربي ''وليد أزارو'' توج رفقة الأهلي المصري بلقب كأس مصر والدوري المصري، حيث توج هدافا للدوري، برصيد 17 هدفًا.