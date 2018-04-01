عاجل..الاتحاد الإفريقي يوجه ضربة موجعة للجزائر والبوليساريو ويعلن احترامه قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران ﻿

أكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، أن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع إيران، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح

"شوف تيفي"

أكد نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، توماس كويسي كوارتي، أن الاتحاد يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع إيران، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي مؤسسة ديمقراطية تراعي المصالح السيادية للدول.

و حسب ما كشفت عنه وكالة "الأناضول" التركية، يومه الخميس، فإن كوارتي عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع ووزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا اليوم، وردا على سؤال حول قطع المغرب علاقاته مع إيران وموقف الاتحاد قال: "إن الاتحاد الإفريقي يحترم قرارات ووجهات النظر المغربية حول علاقاتها مع إيران"، مضيفا: "إن المواقف الأساسية العامة للاتحاد الإفريقي لا تتغير، ولكنه يراعي قرارات ووجهات نظر الدول الإفريقية".

وأشارت الوكالة إلى أن كورتي قال كذلك: " إن الاتحاد الإفريقي يتواصل مع المغرب ويجري عدة نقاشات معه حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها إيران".