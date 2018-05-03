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المحكمة الإدراية تلغي قرار فصل ثلاث أستاذات متعاقدات بأكاديمية جهة سوس ماسة وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 3 ماي 2018 / 17:29 المحكمة الإدراية تلغي قرار فصل ثلاث أستاذات متعاقدات بأكاديمية جهة سوس ماسة وهذه هي التفاصيل | مجتمع
المحكمة الإدراية تلغي قرار فصل ثلاث أستاذات متعاقدات بأكاديمية جهة سوس ماسة وهذه هي التفاصيل
انتصرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير صباح اليوم لثلاث أستاذات متعاقدات بعد أن جرى فصلهن في وقت سابق من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار الفصل

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انتصرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير صباح اليوم لثلاث أستاذات متعاقدات بعد أن جرى فصلهن في وقت سابق من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، وأصدرت قرارا يقضي بإلغاء قرار الفصل الذي أجهض حلم التحاقهن بمهنة التدريس في يناير الماضي .

وحسب نص القرار القضائي المنشور بموقع المحكمة الإدارية بأكادير، فإن المحكمة قررت إلغاء القرار المطعون فيه، وقضت بإعادة كل من الأستاذات (أسماء جكلاوي، ونجاة لقطيط، وحسناء الشهبة) إلى عملهن وممارسة مهامهن التدريسية طبقا للقانون.

وجاء هذا الحكم بعد أن قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بفصلهن عن العمل بالرغم من تجاوزهن لكل مراحل المباراة من انتقاء أولي واختبار كتابي وشفوي بداعي أن الشهادة (باك+5) التي أدلوا بها لا توافق الشروط النظامية للتوظيف بالتعاقد، إثر رفض مصالح مراقب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية التأشير على عقود توظيفهن، بالرغم من صدور قرار بتعيينهن منذ أربعة أشهر، والتحاقهن بعملهن بإحدى قرى جهة سوس شتنبر الماضي.

وضمت الشواهد التي شاركت بها الأستاذات المفصولات شواهد ممنوحة من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، إضافة إلى مهندسة.

وبهذا القرار الجديد سيتعين على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة السماح للأستاذات الثلاث بالرجوع لمناصبهن كمدرسات وفق المقتضيات القانونية.

جدير بالذكر، أن مجموعة من الأكاديميات التعليمية بربوع المملكة قامت بفصل عدد من الأساتذة المتدربين، بداعي عدم ملاءمة الشواهد التي اجتازوا بها مباريات التعليم لشروط الترشيح للمباراة، والتي تقضي بتوفر المترشحين على شهادة (باك+3)، وهو ما يتنافى مع ما قدمته المفصولات، إذ أدلوا بشهادات الماستر (باك+5).

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شوف تيفي المغرب أكادير أستاذات مفصولات أكاديمية جهة سوس انتصار الغاء قرار ثلاث

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